Meteo Veneto: a Belluno luglio 2022 più caldo e meno piovoso del normale

Luglio 2022 in provincia di Belluno è risultato più caldo e meno piovoso del normale, nonché più soleggiato: lo rende noto Arpav nella consueta analisi mensile. Il mese centrale dell’estate meteorologica è trascorso quest’anno all’insegna delle frequenti espansioni dell’anticiclone sub-tropicale africano verso l’Europa centro occidentale, intervallate da alcune sue attenuazioni, con conseguenti afflussi di aria relativamente fresca ed instabile. Le 14 giornate soleggiate e stabili sono risultate insolite per questo mese e solo nel 1998 se ne contarono di più (16). Le temperature medie mensili sono risultate circa 2.5°C superiori alla norma, con un’anomalia presente per gran parte del mese, ad eccezione del periodo dal 7 al 13. Si sono avute due onde di calore, la prima, breve, ad inizio mese, la seconda, più lunga, fra il 19 ed il 25. Il mese appena concluso va classificato come il terzo mese di luglio più caldo degli ultimi decenni, dopo quelli del 2015 e del 1983. Lo zero termico è variato fra un minimo di 3130 m del giorno 8 ed un massimo di ben 4980 m del giorno 25. Nel capoluogo bellunese, da inizio anno, l’anomalia termica è salita ora a +1.0°C, un valore notevole considerando che è mediato su sette mesi. Le precipitazioni totali mensili sono state inferiori alla norma, in alcune zone in maniera significativa, con deficit mediamente compresi fra 15 ed il 35%, anche se si riscontrano estremi che vanno dal -6% a Forno di Zoldo al -51% a Col Indes di Tambre, dove è piovuto quindi la metà del consueto.