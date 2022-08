Nuovi dettagli sulla missione Artemis 1: previsto un sorvolo ravvicinato a meno di 100km dalla Luna

Nel corso di una conferenza stampa, gli esperti della NASA insieme a quelli dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno fornito nuovi dettagli su Artemis 1 , la missione senza equipaggio che farà da apripista al ritorno dell’uomo - insieme alla prima donna - sulla Luna. La missione di prova, che dovrebbe partire il 29 agosto dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida, durerà complessivamente 42 giorni , per concludersi con un ammaraggio al largo delle coste della California previsto per il 10 ottobre. Uno dei momenti più spettacolari sarà un sorvolo ravvicinato a meno di 100 chilometri dalla superficie della Luna.

Il volo rappresenterà il banco di prova per il super razzo SLS, così come per la capsula Orion destinata a ospitare astronauti nelle prossime missioni. A questo proposito Reid Wiseman, capo dell'ufficio astronauti al Johnson Space Center, ha confermato l'intenzione della NASA di scegliere entro l'anno i componenti del primo equipaggio umano, che sarà protagonista della missione Artemis 2 prevista per il 2024. L'obiettivo del programma Artemis, sottolinea Wiseman, non è soltanto quello di portare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna: "i nostri occhi sono chiaramente puntati su Marte".