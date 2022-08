Notte in parete sotto il temporale: recuperata coppia di alpinisti nel Bellunese

Due alpinisti sono stati recuperati dopo una notte temporalesca passata sullo Spigolo dell'Agner. I due, un 55enne e una 53enne, sono partiti 3 settimane fa da Monaco in bicicletta e in questi giorni stanno esplorando le Dolomiti. Ieri hanno iniziato la scalata, attrezzati per bivaccare in quota, ma dopo aver superato più della metà della via sono stati sorpresi dal maltempo proseguito fino alla notte. Dopo avere cercato riparo, hanno lanciato l'allarme. Alle 7 è decollato da Fiames l'elicottero di Dolomiti Emergency, che li ha subito individuati a 2.250 metri di quota. Sbarcato in hovering sul terrazzino, il tecnico di elisoccorso ha attrezzato una corda fissa, li ha raggiunti e aiutati a sistemare il loro materiale, per poi guidarli nel punto dell'imbarco avvenuto sempre in hovering. La coppia è stata lasciata in Valle di San Lucano.