Perseverance preleva l'11° campione, potrebbe contenere indizi di vita su Marte

"Notizie entusiasmanti: non solo di recente ho preso un nuovo nucleo di roccia (n° 11), ma i piani stanno prendendo forma per riportare questi campioni sulla Terra," si legge sull'accout Twitter del rover Perseverance della NASA.

L'Agenzia spaziale ha infatti ridisegnato la missione Mars Sample Return rendendo Perseverance il rover principale per la raccolta di campioni, scartando i precedenti piani che prevedevano un rover dell'Agenzia Spaziale Europea. Come backup, la NASA incaricherà due nuovi elicotteri per la raccolta dei campioni stessi.