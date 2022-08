Piogge monsoniche in Pakistan: disperso elicottero militare impegnato nei soccorsi

Almeno nove persone sono morte nelle ultime 24 ore nella provincia del Balochistan, in Pakistan, a causa delle inondazioni dovute alle piogge monsoniche, portando il bilancio totale a 136 dal giugno scorso. Paura per un elicottero impegnato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite. Il velivolo dell'aviazione militare, con sei persone a bordo, compreso un alto ufficiale, ha perso contatto questa sera con il centro di controllo del traffico aereo e risulta disperso nella provincia del Balochistan, secondo un comunicato delle forze armate. Le ricerche non hanno dato per il momento esito positivo.