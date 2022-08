Siccità: Po in secca restituisce un ordigno bellico, verrà rimosso e fatto brillare

La siccità ha fatto tornare alla luce lungo le rive del Po, vicino al ponte della ferrovia a Borgo Virgilio, nel Mantovano, una bomba inesplosa risalentee alla Seconda guerra mondiale. Domenica prossima l'ordigno verrò spostato e sarò fatto brillare. Per permettere al decimo Reggimento del Genio guastatori di eseguire in sicurezza tutte le operazioni di brillamento e spostamento, una Gp AN.M65 di progettazione americana del peso di mille libbre, circa 450 chili, la prefettura ha firmato una ordinanza per vietare la navigazione del fiume due chilometri e mezzo a monte e altrettanti a valle del ponte ferroviaria della linea Verona-Mantova dalle 8 alle 12:30 di domenica.