Previsioni Meteo Lombardia: locali rovesci e temporali tra stanotte e domattina sui settori orientali

"Un'ampia area di alta pressione in lento spostamento dall'Europa sudoccidentale interessa la nostra regione fino a giovedì, disturbata tra stasera e domani mattina da passaggio di aria più fresca sul suo bordo orientale. In Lombardia prevalentemente caldo e soleggiato, con locali rovesci e temporali tra stanotte e domattina sui settori orientali. Da venerdì l'erosione della struttura anticiclonica permetterà l’intensificazione dell'instabilità diurna con probabilità di rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi in progressivo aumento, ma temperature ancora elevate in pianura dove le precipitazioni saranno meno probabili e più isolate": queste le previsioni meteo per la Lombardia , elaborate da Arpa regionale, contenute nel consueto bollettino.

Domani al mattino poco nuvoloso con addensamenti residui sui settori orientali, poi più soleggiato ma con residue velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, più marcato sui settori centrorientali.

Precipitazioni: possibili residui rovesci e locali temporali nella notte sulla pianura orientale ed il basso Garda, poi assenti salvo isolati rovesci pomeridiani sui rilievi orientali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 21°C e 23°C, massime tra 31°C e 34°C.

Zero termico: attorno a 3900 metri al mattino, in risalita a 4300 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura e sull'Appennino da deboli a moderati orientali, in attenuazione già al mattino; sulle cime Alpine deboli settentrionali, altrove a regime di brezza.

Altri fenomeni: disagio da calore in pianura e nelle valli.