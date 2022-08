Previsioni Meteo Lombardia: temperature in aumento, domani massime tra +34°C e +37°C

"Un promontorio subtropicale inizia la sua fase di espansione dal Mediterraneo all'Italia, disponendo il suo asse sul nordovest italiano. Tale configurazione mantiene condizioni di stabilità su tutta la regione fino a venerdì, ad eccezione della fascia alpina centro-orientale dove saranno possibili isolati temporali pomeridiani, con valori termici che supereranno diffusamente i 36°C in pianura. Da sabato correnti più fresche da sudovest, veicolate da una depressione sul Mare del Nord, inizieranno ad affluire in quota, instabilizzando maggiormente l'atmosfera e favorendo un primo calo termico sulle Alpi": queste le previsioni meteo per la Lombardia , così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno in pianura, sui rilievi irregolarmente nuvoloso per sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio.

Precipitazioni: isolati temporali sui rilievi alpini centro-orientali nel pomeriggio, in particolare al confine con il Trentino-Alto Adige

Temperature: in lieve aumento, minime tra 20 e 25°C; massime tra 34 e 37°C.

Zero termico: attorno a 4500-4600 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna a regime di brezza.

Altri fenomeni: forte disagio da calore in pianura e nelle valli.