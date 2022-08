Previsioni Meteo Lombardia: oggi picco del caldo, temporali nel weekend

"Venerdì il promontorio subtropicale esteso sul Mediterraneo occidentale raggiunge la sua massima espansione sul Nord Italia, per poi iniziare a cedere, già dalla serata, per il progressivo ingresso di aria più fresca dovuta al transito di una perturbazione sul Nord Europa. Nel corso del fine settimana, il moderato o forte calo termico determinato a tutte le quote dalla coda di tale struttura depressionaria, congiuntamente ad un flusso umido dai quadranti meridionali, va a determinare un aumento dell'instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale inizialmente sui rilievi, in successiva probabile estensione alle zone di pianura. Da lunedì mattina in poi, graduale ritorno a condizioni più stabili, con correnti in quota da settentrione": queste le previsioni meteo per la Lombardia , così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dalle ore centrali con addensamenti più compatti sui rilievi e sull'alta pianura.

Precipitazioni: dalle ore centrali, rovesci e temporali sparsi sui rilievi, specie sulla fascia alpina e prealpina centro-orientale, in probabile discesa serale verso le zone di pianura adiacenti, in particolare quelle occidentali.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in leggero calo. Minime in pianura tra 22 e 26 °C; massime tra 31 e 36 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri, in calo a sera.

Venti: orientali in pianura e sull'Appennino con rinforzi anche moderati dal pomeriggio; moderati di direzione variabile sulle Alpi.

Altri fenomeni: forte disagio da calore in pianura e nelle valli.