Previsioni Meteo Lombardia: calo termico, ancora pioggia anche in pianura

Domani inizialmente nuvoloso, tendente a portarsi a poco nuvoloso o velato dalle ore centrali, con qualche addensamento più consistente sui rilievi alpini e prealpini.

Precipitazioni: nella notte rovesci e temporali in discesa dalla fascia prealpina alla pianura, in esaurimento in mattinata; probabili rovesci di prevalente debole intensità al pomeriggio sui rilievi, specie orientali.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo, massime stazionarie o in leggero aumento. In pianura valori rispettivamente attorno a 21°C e 30°C.

Zero termico: intorno a 4000 metri, tendente a risalire.

Venti: in pianura a tratti moderati da nord-nordest fino al mattino, poi prevalentemente deboli da est e da nord; in montagna tra deboli e moderati settentrionali. Rinforzi di vento in occasione di fenomeni temporaleschi.