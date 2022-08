Previsioni Meteo Toscana: locali rovesci e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso in mattinata sulle zone appenniniche con locali rovesci sui versanti emiliano romagnoli, sereno o poco nuvoloso altrove. Aumento di nubi cumuliformi nel corso del pomeriggio con locali rovesci e temporali, più probabili sul nord ovest e tra Colline Metallifere e M. Amiata. Schiarite in serata.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in aumento, in particolare sulla fascia costiera. Massime in sensibile calo nell'interno, in aumento sulla costa per l'assenza di brezza marina.