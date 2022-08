Previsioni Meteo Veneto: temperature sopra la media fino a sabato, poi torna la pioggia

"Fino a parte di sabato l'Alta Pressione Subtropicale Africana farà aumentare gradualmente le temperature, che arriveranno a valori anche molto sopra la media specie tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Successivamente allontanamento dell'Anticiclone e avvicinamento della parte più meridionale di una depressione con nucleo attualmente in prossimità dell'Islanda; attese delle piogge specie sui monti e un calo delle temperature": queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento anche di molto rispetto a martedì e sopra la media, anche sensibilmente di pomeriggio.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: In montagna dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti e bassa (5-25%) sulle Prealpi Bellunesi e Trevigiane per locali piovaschi/rovesci/temporali, per il resto assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a mercoledì e sopra la media, anche di molto più probabilmente di pomeriggio.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da nord, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 5 in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: In montagna dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti e bassa (5-25%) sulle Prealpi per locali piovaschi/rovesci/temporali, per il resto assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a giovedì.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da nord, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 6 inizialmente sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Col passar delle ore nuvolosità in aumento e successivamente alcune piogge con temperature in calo, specie dal pomeriggio e su rilievi e zone limitrofe.

Domenica 7 alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge più probabilmente sui monti e nella seconda metà di giornata; temperature sulla pianura con andamento irregolare di notte e in calo di giorno, sui monti in calo sia di notte sia di giorno.