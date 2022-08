Previsioni Meteo Veneto: forti temporali sulle Dolomiti

"Nella seconda parte di venerdì 5 non è escluso qualche locale temporale forte sulle Dolomiti. Dalle ore centrali di sabato 6 fino alla mattinata di domenica 7 maggiore instabilità con precipitazioni, più diffuse in montagna, a prevalente carattere di rovescio e temporale, dapprima sulle zone montane e pedemontane e poi anche sulla pianura, specie dalla serata/notte di sabato. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, qualche grandinata)": è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l'evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: "L'anticiclone Africano, che continuerà ad espandere la sua influenza anche al Veneto fino a sabato, si indebolirà nel corso del fine settimana, consentendo il passaggio di una saccatura atlantica, che porterà tempo variabile/instabile e da domenica un calo delle temperature massime. Nel corso della giornata di lunedì la saccatura si sposterà verso ovest, lasciando spazio a condizioni di maggiore stabilità soprattutto da martedì, con valori termici che resteranno prossimi alla media del periodo".

Oggi cielo sereno, poco nuvoloso per cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi; possibili rovesci o locali temporali sulle Dolomiti, che non si esclude possano risultare localmente intensi. Temperature massime in aumento, con valori ben superiori alla norma. Venti in quota deboli/moderati occidentali, altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso, con nuvolosità cumuliforme in aumento a partire dalle zone montane soprattutto dalle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti fino alla mattina; in seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) sulla pianura interna e bassa (5-25%) su zone meridionali e costiere. Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale saranno sparse in montagne, locali in pianura, con possibili fenomeni localmente intensi.

Temperature: Minime in locale variazione, con tendenza al rialzo in pianura e nelle valli e alla diminuzione in montagna; massime prevalentemente in diminuzione, salvo lungo la costa, dove saranno in rialzo.

Venti: In montagna deboli variabili; in pianura in prevalenza nord-orientali, in intensificazione da deboli/moderati fino a metà giornata, a moderati, a tratti tesi su costa e pianura limitrofa, a partire dalle ore centrali. Possibili rinforzi in occasione dei temporali.

Mare: Calmo a inizio giornata, con moto ondoso in intensificazione fino a mosso a fine giornata.

Domenica 7 annuvolamenti, più consistenti tra la notte ed il primo mattino sulle zone centro-meridionali e dalle ore centrali su quelle montane e pedemontane, alternati ad ampi tratti di sereno, soprattutto in pianura nella seconda metà di giornata.

Precipitazioni: Tra la notte e la mattina probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone meridionali e centro-occidentali di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con possibilità di qualche fenomeno intenso; dalle ore centrali probabilità medio-alta (50-75%) di rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane. Fenomeni in prevalenza assenti su costa e pianura centro-orientali.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione, salvo locali aumenti delle minime in vicinanza della costa.

Venti: In quota deboli da nord-est; nelle valli deboli/variabili. In pianura nord-orientali moderati, anche tesi su costa e pianura limitrofa.

Mare: Mosso, con moto ondoso in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Lunedì 8 nuvolosità variabile, specie sulle zone meridionali fino al mattino, e dalle ore centrali in montagna, alternata a tratti di sereno. Possibilità di locali sporadiche precipitazioni sulle zone interne. Temperature senza notevoli variazioni.

Martedì 9 in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime in calo, massime in lieve ripresa sulle zone centro-settentrionali.

"