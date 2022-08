Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana all'insegna della stabilità

"La depressione che ci ha interessati nel fine settimana si sposterà verso sudest, lasciando spazio a condizioni un po' più stabili in questo inizio settimana; da mercoledì il Veneto si troverà sotto la parziale influenza di una circolazione ciclonica proveniente dall'Europa centro-orientale, con temperature ancora relativamente miti rispetto alle settimane precedenti, e con possibilità di precipitazioni più che altro nella giornata di venerdì": queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi residua nuvolosità in diminuzione, salvo attività cumuliforme in montagna, specie sulle Dolomiti, dove saranno probabili locali rovesci o temporali; sul resto della regione fenomeni in prevalenza assenti, anche se non si esclude qualche isolato piovasco in pianura specie sulle zone settentrionali. Temperature massime stabili o in contenuto aumento. Venti moderati/tesi nordorientali in prossimità della costa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Massime stazionarie o tendenti al rialzo; minime in locale ripresa, salvo in lieve calo sulle Dolomiti.

Venti: In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli a regime di brezza. In pianura venti in prevalenza dai settori orientali, deboli o moderati sulle zone interne, moderati/tesi sulla costa.

Mare: In prevalenza mosso.

Mercoledì 10 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; un po' più nuvoloso dalle ore centrali, con modesti cumuli pomeridiani in montagna, e transito di parziali nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale lieve rialzo; massime stabili o in lieve calo.

Venti: In quota moderati settentrionali con qualche rinforzo. In pianura ancora in prevalenza orientali, deboli o moderati sulle zone interne, moderati/tesi a ridosso della costa.

Mare: In prevalenza mosso.

Giovedì 11 cielo poco nuvoloso, con ingresso di maggiore nuvolosità dalle ore pomeridiane. Non esclusa qualche precipitazione sui rilievi dalla sera. Temperature senza notevoli variazioni.

Venerdì 12 maggiore variabilità/instabilità, con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel corso della giornata; possibili rovesci o temporali sparsi sui rilievi e qualche fenomeno più locale in pianura. Temperature in generale diminuzione.