Prima schiusa di tartaruga marina in Calabria: i volontari del WWF salvano i neonati

Purtroppo la presenza di un potente faro, posizionato non lontano dal nido dove la tartaruga, non vista da nessuno, aveva nidificato verso la fine di giugno, aveva attirato verso di sé i neonati che, anziché dirigersi verso il mare, si erano spinti in direzione opposta. Provvidenziale la presenza di un frequentatore della spiaggia, che, nonostante la tarda ora, si è messo subito in contatto con il responsabile locale dell’Organizzazione Aggregata del WWF crotonese, Paolo Asteriti. La ricerca dei piccoli, sparsi sulla spiaggia, è stata resa difficoltosa dal buio, tant’è che i volontari del WWF hanno ultimato l’ispezione di un ampio tratto di arenile fino alle due e trenta di notte, non prima di aver recuperato e messo in mare oltre venti neonati di Caretta caretta e con l’impegno di ritornare nelle prossime notti per accertare la probabile presenza di altri piccoli. Nel frattempo continua l’attività di monitoraggio di ampi tratti del litorale calabrese alla ricerca di nuovi nidi di tartaruga marina, dopo quelli già scoperti e messi in sicurezza. Un progetto, quello del WWF, denominato TartAmar, reso possibile dalla entusiastica partecipazione di decine di volontari del WWF (come nel caso di Le Castella), e che gode della supervisione scientifica del DIBEST dell’Università della Calabria.