Un raggio di luce attraverso le Alpi: un’opera d’arte di Sergio Cagol come monito sull’oggi

Dopo quasi dieci anni l’artista ha deciso di compiere nuovamente questa azione dal titolo “The End of the Border (of the mind)”, “ La fine del confine della mente", dopo aver vinto con essa il Premio Terna per l’Arte Contemporanea e dopo averla attuata per l’ultima volta nel 2013 sul confine norvegese-russo nell’estremo nord artico della Norvegia. Allora le autorità di confine della Russia negarono al raggio di luce – per sua natura impalpabile – di oltrepassare il confine, dimostrando come l’arte alle volte sappia mettere in evidenza e anticipare contraddizioni e prepotenze della nostra epoca.