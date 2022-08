Regno Unito, strage di polli d'allevamento a causa del caldo

Il forte caldo si fa sentire sulla salute non sole delle persone, ma anche degli animali. Dal Regno Unito, arriva la notizia di migliaia di polli da allevamento morti a causa del caldo di questi giorni. Sotto accusa i capannoni soffocanti nei siti di produzione di Moy Park e Hook 2 Sisters Ltd, in Inghilterra, riporta The Independent, secondo cui gli animali, confinati nei capannoni delle fattorie industriali, soffrivano di temperature fino a +45°C e sono morti lentamente per esaurimento da calore.

Secondo alcuni esperti del settore, sarebbe "stato fatto poco per proteggerli dalle temperature letali". La temperatura in alcuni capannoni industriali per polli ha portato gli uccelli "a sbattere e ansimare", hanno raccontato testimoni che hanno voluto restare anonimi per il timore di perdere il posto di lavoro. Un lavoratore di un capannone ha raccontato che gli uccelli sono stati semplicemente "lasciati a morire al caldo" e l'azienda non ha voluto investire "in misure di mitigazione come una migliore ventilazione" né "adottare misure maggiori per contribuire a migliorare il benessere degli animali".

Le due società hanno rifiutato di commentare e hanno reindirizzato al loro ente industriale, il British Poultry Council (BPC). Richard Griffiths, amministratore delegato del BPC, ha dichiarato in una nota: "purtroppo le temperature estreme hanno portato a eventi di mortalità molto elevati in alcuni allevamenti di pollame. L'industria ha lavorato a stretto contatto con Defra e altre agenzie governative per supportare gli agricoltori in questo momento devastante e stabilire come le fattorie possono essere rapidamente sgomberate e gli uccelli eliminati in modo sicuro. Esistono misure di mitigazione per mantenere la salute e il benessere degli uccelli. Come nel caso di altri settori, stiamo esortando tutti i proprietari di pollame a portare avanti queste misure per far fronte a condizioni meteorologiche straordinarie a lungo termine".

Un episodio simile era già capitato nel 2019 in una fattoria di Moy Park a Kettlethorpe, nel Lincolnshire ma a quel tempo la ditta aveva fatto sapere di aver "implementato procedure per aiutare a proteggere i nostri uccelli dal caldo estremo". Quanto all'episodio di questi giorni, invece, un portavoce di Defra ha sottolineato: "è fondamentale che la salute e il benessere degli animali siano protetti e siamo profondamente preoccupati per la recente mortalità dei polli".