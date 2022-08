Incendi Roma: vasto rogo a Riano domato all'alba

E' stato spento nella notte il vasto incendio di sterpaglie divampato ieri pomeriggio a Riano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montelibretti, che hanno lavorato tutta la notte con l'ausilio di un'autobotte sulla strada statale SS3 Via Flaminia a Quarterella, in prossimità del km. 22. Le fiamme sono state domate intorno alle 03:40. Disagi al traffico ferroviario, con le fiamme giunte a ridosso dei binari, e per i residenti, a causa dalla colonna di fumo che l'incendio ha generato.