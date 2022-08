"Russia brucia il gas che non manda in Europa": fumo visto da sistema monitoraggio NASA

"La Russia sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei paesi europei". Lo riporta El Mundo citando la televisione finlandese Yle, secondo cui le immagini satellitari del sistema di monitoraggio degli incendi della NASA mostrano le fiamme nella stazione di compressione di Portovaya, di proprietà di Gazprom. Il servizio della NASA mostra incendi non dichiarati vicino alla stazione di Portovaya da meta' giugno, cioe' dal momento in cui - ricorda il Media spagnolo - sono state limitate le consegne del Nord Stream 1.