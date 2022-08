Il ruolo del sale nei temporali marini: come influisce sui fulmini

L'attività temporalesca sulla terraferma si verifica a causa degli effetti della termodinamica e delle interazioni aerosol-nubi-precipitazione. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui l'attività dei fulmini sugli oceani tropicali sia significativamente ridotta rispetto a quella terrestre. Ora un articolo appena pubblicato sulla rivista Nature suggerisce che il sale nello spray marino potrebbe ridurre l'attività dei fulmini durante i temporali marini. I risultati potrebbero aiutare a spiegare perché i livelli di fulmini sugli oceani tropicali sono ridotti rispetto al numero visto sulla terraferma.

Per indagare sul motivo per cui i fulmini possono essere meno frequenti sugli oceani, Daniel Rosenfeld e colleghi hanno analizzato i dati meteorologici, sull’aerosol e sull’attività dei fulmini dall'Africa e dagli oceani adiacenti (tra 50°W e 50°E e 20°S e 20°N) dal 2013 al 2017. Gli autori hanno scoperto che gli aerosol marini grossolani, come il sale, riducono la frequenza dei fulmini. È stato scoperto che gli aerosol fini promuovono l'elettrificazione delle nuvole, come fanno sulla terraferma, mentre le particelle di sale grossolane dello spray marino riducono i fulmini indebolendo la convezione all'interno delle nuvole. L'aggiunta di spray marino grossolano può ridurre i fulmini del 90% indipendentemente dal carico di aerosol fine.