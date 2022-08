Samantha Cristoforetti festeggia i primi 100 giorni della missione Minerva: “il tempo vola quando ti diverti” | VIDEO

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per “Minerva”, la sua seconda missione sull’avamposto spaziale. A fine luglio, ha compiuto la sua prima attività extra-veicolare (EVA), diventando la prima donna europea a compierne una, e ora festeggia i primi 100 giorni della sua missione.

"Il tempo vola quando ti diverti... Grazie a tutti i team che ci supportano in questo viaggio", ha scritto AstroSamantha su Twitter per celebrare il traguardo, promettendo ai follower di pubblicare presto un nuovo selfie che aggiorni quello scattato in occasione dei suoi primi 200 giorni nello spazio al termine della precedente missione “Futura”. Nell'attesa, l'astronauta dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) posta un breve video che riassume la prima parte della missione Minerva, iniziata lo scorso 28 aprile dopo un viaggio sulla navetta Crew Dragon della compagnia privata SpaceX.

In questa sua seconda missione sulla ISS, Cristoforetti ha già infranto alcuni record: oltre a diventare la prima donna europea a compiere un’EVA, è diventata anche la prima TikToker nello spazio, conquistando i più giovani con i suoi affascinanti e interessantissimi video. In questi mesi, l’astronauta italiana ci ha regalato anche bellissimi scatti della Terra dallo spazio. Come quelli del 4 agosto che mostrano l'Europa e l'Italia illuminate dalla luce dorata del tramonto. "Quanti laghi, fiumi e mari riuscite a riconoscere?", aveva chiesto l'astronauta ai suoi fan sui social.

In un periodo di forti tensioni internazionali, Cristoforetti ha raccontato come a bordo della ISS continui la collaborazione e l'amicizia fra gli astronauti di diversi Paesi. Non ci sono stati contraccolpi neppure per la fitta agenda prevista dalla missione Minerva, che comprende anche gli esperimenti LIDAL, NutrISS e Acoustic Diagnostics selezionati dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)