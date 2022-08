Forte sciame sismico in Islanda: 4.000 terremoti in 2 giorni, aumenta il rischio di una nuova eruzione vulcanica

L'ultima eruzione nel 2021

L'intera sequenza è iniziata con uno sciame sismico il 24 febbraio 2021. Il terremoto più forte nello sciame iniziale ha avuto una magnitudo di 5.8. Ci sono stati anche numerosi terremoti M.3 e M.4 in quello sciame. Due settimane dopo l'inizio dello sciame sismico, erano stati registrati più di 20.000 terremoti. Lo sciame iniziale aveva diffusi terremoti di forte magnitudo, concentrati in due gruppi. Il cluster 1 era associato al sistema vulcanico Fagradalsfjall e il cluster 2 era associato al sistema vulcanico Krysuvik, che in seguito si è calmato.

Attività sismica nel 2022

Dal livello verde al giallo

Alla luce dell'aumento dell'attività sismica e della deformazione del suolo, il sistema vulcanico di Krýsuvík-Trölladyngja è stato elevato dal livello del codice dell'aviazione verde al livello giallo. L'attività sismica e il rapido rigonfiamento sono sempre motivo di preoccupazione per i vulcani, quindi è previsto un livello di allerta più elevato se l'attività continuerà. Un'eruzione non è ancora certa a questo punto, ma più a lungo continua l'attività sismica, maggiore è la possibilità di un'eruzione.

Servirebbe una forte eruzione per produrre abbastanza gas da raggiungere l'Europa in una concentrazione dannosa. È successo in passato, con conseguenze mortali, e può succedere di nuovo in futuro. Ma se si verificherà un'eruzione legata all’attività sismica in corso, al momento non si prevede che produca concentrazioni così forti di gas vulcanici. C'è anche la possibilità che l'attività sismica possa ridursi lentamente, terminando senza produrre alcuna eruzione.