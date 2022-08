Scienza: scoperto nuovo ceppo di batteri che digerisce metano e zolfo

E' stato battezzato Methylovirgula thiovoransHY1, ed è un nuovo ceppo di batteri in grado di utilizzare sia il metano che lo zolfo come fonte di energia. A scoprire questi nuovi batteri sono stati gli scienziati della Chungbuk National University, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciencesper rendere noti i risultati del loro lavoro.