Serata di osservazione inaugurale ad agosto per gli astrofili spezzini

Gli astrofili spezzini danno appuntamento per questa sera, venerdi 5 agosto per una serata di osservazione astronomica presso il campo sportivo Biggi di Romito Magra. La serata osservativa, in collaborazione con Auser Romito Magra e Società Astronomica Lunae, permetterà al pubblico di osservare la Luna, i giganti del sistema solare Giove e Saturno e i più luminosi oggetti del cielo profondo grazie ai potenti telescopi messi a disposizione dall’associazione. L’evento inizierà alle 21:30 e non necessita di prenotazione.