Siccità, la Norvegia potrebbe ridurre l’export di elettricità verso l'Ue

La Norvegia, con la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, è diventata un partner fondamentale per l'Europa e soprattutto per Gran Bretagna, Germania, Olanda e Danimarca, sottolinea il Financial Times, spiegando che alcuni partiti locali "hanno suggerito di interrompere le esportazioni finché la crisi energetica non sarà finita". Tuttavia, essendo parte del mercato interno europeo e dovendo onorare contratti bilaterali, la Norvegia non potrà arrivare a tanto.