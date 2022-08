Siccità, ordinanza shock: per scalare il Monte Bianco bisogna versare una cauzione per soccorsi e spese di sepoltura

Le cadute di pietre dovute alla siccità hanno portato le autorità a raccomandare di non scalare il Monte Bianco lungo la via normale francese dal rifugio del Gouter. Tuttavia, decine di persone ignorano la raccomandazione, esponendosi a gravi pericoli. A questo proposito, dalla Francia, in particolare da Saint-Gervais, comune su cui si trova l'itinerario di salita, arriva un’ordinanza shock.