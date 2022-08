Siccità, portate del Po in ripresa dopo le ultime piogge: arretra il cuneo salino

I dati indicano un sensibile, ma temporaneo, miglioramento per quanto riguarda la siccità nell’area distrettuale del Po. Lo rileva l'Osservatorio dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po, confrontando i dati dopo le ultime piogge. La siccità nell'area distrettuale del Po e più in generale nell'intera Pianura Padana resta grave anche se, nelle stazioni di rilevamento delle portate posizionate lungo l'asta del grande fiume, per la prima volta nel corso dell’estate 2022, i livelli tornano in linea con quelli minimi mensili storici del periodo. Ecco alcuni dati: Piacenza portata attuale 206 mc/s; Cremona 319 mc/s; Boretto 306 mc/s; Borgoforte 332 mc/s; Pontelagoscuro 243 mc/s.