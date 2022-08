Siccità: stato di emergenza esteso al Lazio

Lo stato di emergenza per la siccità è stato esteso anche al Lazio. Lo comunica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli in conferenza stampa dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Aiuti bis. "Per affrontare il grave deficit idrico, che non è solo di quest’anno ed ha connotati di strutturalità, il Consiglio dei Ministri ha già dichiarato lo stato di emergenza per diversi territori e oggi lo ha esteso al Lazio. Il dl interviene a stanziare risorse per le imprese agricole danneggiate dalla siccità", ha affermato Garofoli. "Il PNRR stanzia risorse significative per importanti interventi e il dl introduce uguali e significative misure di rafforzamento della governance del servizio idrico integrato", ha aggiunto.