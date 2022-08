Sviluppato sistema di illuminazione intelligente a LED basato su punti quantici: riproduce in modo accurato la luce del giorno

Il team ha scoperto che utilizzando più dei tre colori di illuminazione primari utilizzati nei LED tipici sono stati in grado di riprodurre la luce del giorno in modo più accurato. I primi test del nuovo design hanno mostrato un'eccellente resa cromatica, una gamma operativa più ampia rispetto all'attuale tecnologia di illuminazione intelligente e uno spettro più ampio di personalizzazione della luce bianca. I risultati sono riportati oggi su Nature Communications .

In ambienti interni con luce artificiale, il comfort visivo dipende dalla precisione con cui vengono resi i colori. Poiché il colore degli oggetti è determinato dall'illuminazione, la luce bianca intelligente deve essere in grado di esprimere con precisione il colore degli oggetti circostanti. La tecnologia attuale raggiunge questo obiettivo utilizzando tre diversi colori di luce contemporaneamente.

I ricercatori hanno prodotto una struttura di progettazione computazionale da un algoritmo di ottimizzazione del colore utilizzato per le reti neurali nell'apprendimento automatico, insieme a un nuovo metodo per il trasporto di carica e la modellazione delle emissioni luminose.

Il sistema QD-LED utilizza più colori primari, oltre ai comunemente usati rosso, verde e blu, per simulare in modo più accurato la luce bianca. Scegliendo punti quantici di una dimensione specifica – tra tre e 30 nanometri di diametro – i ricercatori sono stati in grado di superare alcuni dei limiti pratici dei LED e raggiungere le lunghezze d'onda di emissione di cui avevano bisogno per testare le loro previsioni.