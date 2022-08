Spagna, ancora incendi in Galizia: "situazione complicata"

Gli incendi non danno tregua ai Vigili del Fuoco nel nord-ovest della Spagna, in particolare in Galizia, dove sono attivi sei roghi che hanno devastato almeno 3.000 ettari dalla fine della settimana scorsa. "La situazione resta complicata, gli elicotteri non bastano per controllare tutti i focolai", ha avvertito su Facebook Xosé Lois Pineiro, sindaco di A Pobra do Caraminal. Secondo i media locali, sono circa 700 le persone che sono state evacuate in questa zona costiera. Nella municipalità di Boiro, almeno 1.200 ettari sono andati in fumo dal 4 agosto ad oggi.