Naso all'insù per l'ultima Superluna dell'anno

Per ammirare il nostro satellite basterà rivolgere lo sguardo verso il cielo sud-orientale: la Luna brillerà alla larghezza di un palmo in basso a destra (o 5 gradi al sud celeste) di Saturno, secondo l'astronomo Chris Vaughan di Astrogeo, che elabora il calendario mensile Night Sky di Space.com.

L'abbagliante spettacolo lunare probabilmente non sarà apprezzato da tutti poiché sfortunatamente si scontra con uno degli sciami meteorici più attesi dell'anno: le Perseidi . Mentre la maggior parte degli osservatori sarebbe normalmente in grado di vedere 50 o 60 meteore all'ora, la Luna piena ridurrà la visibilità delle meteore a circa 10-20 al massimo, secondo la NASA.

Una Luna piena si verifica quando la Luna e il Sole sono l'uno di fronte all'altro e la luce del Sole colpisce la Luna di fronte. In quanto tale, può essere difficile vedere le caratteristiche sulla superficie lunare in dettaglio durante il plenilunio a causa della mancanza di ombre.

Le Superlune si verificano quando la Luna piena coincide con il punto più vicino del satellite alla Terra nella sua orbita, noto come perigeo. Secondo il Farmer's Almanac e Fred Espanak, esperto di eclissi e astrofisico della NASA in pensione, la definizione di Superluna è una Luna piena entro il 90% dal punto più vicino alla Terra, e nel 2022 ne abbiamo già viste 3: a maggio, giugno e luglio, e la Superluna di agosto sarà l'ultima dell'anno. Le serie di Superlune come quella che abbiamo visto quest'anno non sono particolarmente rare: anche 2023 vedremo 4 Superlune consecutive, così come nel 2024. Il 2025 ne avrà 3 di fila.