Il telescopio spaziale James Webb avvista Earendel, la stella più lontana conosciuta dell'universo

La stella, chiamata Earendel , dal nome di un personaggio nel prequel de "Il Signore degli Anelli" di JRR Tolkien, "Il Silmarillion", è stata scoperta grazie al metodo delle lenti gravitazionali in un'immagine a campo profondo del telescopio spaziale Hubble. La stella, la cui luce ha impiegato 12,9 miliardi di anni luce per raggiungere la Terra, è così debole che potrebbe essere piuttosto difficile individuarla nella nuova immagine del James Webb Space Telescope, che è stata rilasciata ieri da un gruppo di astronomi che utilizzano l'account Cosmic Spring JWST.

L'immagine originale di Hubble fornisce alcune indicazioni su dove guardare. In sostanza, Earendel, anche nota come WHL0137-LS, nella costellazione della Balena, è il minuscolo puntino biancastro sotto un ammasso di galassie lontane. Confrontando l'immagine di Hubble con quella catturata da Webb, è possibile trovare la stella elusiva.

Il tweet si riferisce alle lenti gravitazionali : l'effetto sfrutta il fatto che corpi estremamente massicci, come ammassi di galassie o buchi neri supermassicci, piegano la luce degli oggetti dietro di loro. Quando la luce passa accanto a un tale corpo, si comporta come se stesse passando attraverso la lente di un telescopio, diventando ingrandita, sebbene anche distorta. L'uso delle lenti gravitazionali estende quindi la portata dei telescopi, come Hubble e Webb , consentendo loro di vedere più lontano e con maggiore dettaglio.

Webb è stato progettato per osservare le prime galassie sorte nel giovane universo nei primi centinaia di milioni di anni successivi nella fase dopo il Big Bang. Gli astronomi, tuttavia, pensavano che non sarebbe stato possibile vedere le singole stelle di questa prima generazione che si era formata in quel momento. La lente gravitazionale potrebbe effettivamente consentire loro di vedere in dettaglio all'interno di quei primi raggruppamenti stellari.