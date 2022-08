Vento solare ad alta velocità diretto verso la Terra: allerta tempeste geomagnetiche

Vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale nell'atmosfera della nostra stella colpirà il campo magnetico terrestre domani, 3 agosto, innescando una tempesta geomagnetica G1 . Gli esperti dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della National Oceanic and Atmospheric Administration hanno effettuato la previsione dopo aver osservato il materiale gassoso fluire dal buco meridionale nell'atmosfera solare.

I buchi coronali sono aree nell'atmosfera superiore del Sole in cui il gas elettrificato (o plasma) della nostra stella è più freddo e meno denso. Tali fori sono anche i punti in cui le linee del campo magnetico del Sole, invece di ripiegarsi su se stesse, si irradiano nello Spazio: ciò consente al materiale solare di fuoriuscire in un flusso che viaggia a velocità fino a 2,9 milioni di km orari.