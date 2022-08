Temporali in Basilicata: violenta grandinata lascia uno strato di bianco a Ferrandina  

Altra giornata di instabilità al Centro-Sud e sulle due isole maggiori. In questo momento, i fenomeni più intensi sono in atto tra Basilicata e Puglia e in Sicilia, mentre altri intensi temporali stanno avvenendo in Campania e Molise. Un intenso sistema temporalesco sta colpendo le zone centrali della Basilicata e la vicina Puglia.