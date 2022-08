Temporali sulla Sardegna, caos nei cieli della Gallura: voli dirottati o in ritardo   

Forti temporali stanno colpendo la Sardegna nordorientale, scaricando 20mm su Olbia. Il maltempo ha provocato il caos nel traffico aereo in Gallura. L'aeroporto Costa Smeralda ha dovuto sospendere temporaneamente le operazioni, dirottando alcuni voli e ritardandone altri. Tre voli in arrivo nello scalo gallurese hanno dovuto far rotta su Alghero, altri tre risultano ritardati per motivi operativi e altri cinque velivoli sono fermi in pista in attesa di avere il via libera alla partenza.