Forti temporali in Umbria: torna la pioggia a Perugia, grandine a Pierantonio e San Giustino Umbro

Numerosi temporali sono in atto sulle aree interne del Centro-Sud, interessando in maniera più intensa l’Umbria e in maniera più sparsa Abruzzo, Molise, Basilicata, Lazio e Calabria. Altri fenomeni sono in atto nella Sicilia sudorientale e nell’estremo nord-est della Sardegna.

È così tornata la pioggia a Perugia, dopo settimane di assenza di precipitazioni e diverse giornate di bollino rosso per il caldo. La pioggia è stata accompagnata da raffiche di vento, tuoni e fulmini. I temporali hanno portato ad un abbassamento della temperatura di qualche grado, dopo aver toccato i +34°C.

Segnalata grandine di medie dimensioni a nord di Perugia, nelle località di Pierantonio e San Giustino Umbro. Per quanto riguarda le precipitazioni, i dati parziali più rilevanti finora includono i 22mm caduti ad Umbertide e Marsciano.

I Vigili del Fuoco sono in azione per una settantina di interventi nella provincia per allagamenti, alberi e rami caduti o pericolanti. Stessa situazione ad Orvieto con molti alberi caduti e allagamenti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche al Pozzo di San Patrizio per alcuni turisti sorpresi dall'acqua. In seguito al temporale, l'acqua ha cominciato a penetrare dall'imboccatura del pozzo, profondo una cinquantina di metri, che a quel punto è stato chiuso ai turisti. Le persone all'interno sono state fatte uscire dagli addetti di Sistema museo, la società che gestisce il sito turistico, anche perché nel frattempo era saltata la corrente. Tutto si è svolto nella massima calma e senza alcun problema per i visitatori.

Per domani, martedì 9 agosto, le previsioni meteo della Protezione Civile indicano maltempo al primo mattino con isolati rovesci o temporali in area appenninica che, nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, tenderanno ad interessare tutta la regione con fenomeni localmente più intensi sui settori meridionali. Rapido esaurimento dei fenomeni in serata. Le temperature sono indicate stazionarie o in lieve calo.

