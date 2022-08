Turista precipitata dalla scogliera a Castellammare del Golfo: recuperata da elicottero dell'Aeronautica Militare

Raggiunta la Fossa dello Stinco, in considerazione della zona particolarmente impervia, la donna è stata recuperata tramite l'uso del verricello. Una volta a bordo ed in sicurezza, l'infortunata è stata trasportata all'Ospedale civico di Palermo dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Terminato l'intervento, l'equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere la prontezza di allarme SAR.

​L'82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia.