Uomini più vulnerabili al cancro, le peculiarità biologiche la possibile causa

Oltre alle differenze comportamentali, le peculiarità biologiche potrebbero essere il motivo per cui il tasso di insorgenza di neoplasie risulta più elevato tra gli uomini rispetto alle donne : lo suggerisce una nuova ricerca pubblicata su Cancer, dell'American Cancer Society, condotta da un team del National Cancer Institute. Gli studiosi hanno valutato le differenze nel rischio di cancro per ciascuno dei 21 siti di cancro tra 171.274 maschi e 122.826 femmine di età compresa tra 50 e 71 anni.

Avvalendosi dei dati del National Institutes of Health-American Association of Retired Persons Diet and Health, i ricercatori hanno raccolto informazioni dal 1995 al 2011. Nel periodo in esame, si sono registrati 17.951 nuovi tumori negli uomini e 8.742 casi nelle donne.

In precedenza si era ipotizzato che il rischio per gli uomini fosse più elevato a causa di differenze comportamentali, come una maggiore tendenza all'uso di alcol e a un'alimentazione scorretta, ma questi fattori non sono sufficienti a spiegare le divergenze: il rischio di sviluppare forme di cancro o neoplasie era da 1,3 a 10,8 volte superiore negli uomini, ad eccezione dei tumori della tiroide e della cistifellea, che invece sembravano più comuni nelle donne. La probabilità di sviluppare una malattia oncologica è risultata elevata per gli uomini anche in caso di abitudini comportamentali ed esposizione simili.