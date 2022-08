USA, fulmine ferma la funivia: 200 bloccati in New Mexico

Un fulmine ha bloccato per 7 ore 200 persone sulla cima di una montagna del New Mexico , negli Stati Uniti. La saetta ha infatti colpito una linea elettrica domenica notte, interrompendo l'alimentazione della funivia. "È terrificante sapere che le tue opzioni per scendere sono così minime", ha spiegato Roxanne Scheuer, una delle persone bloccate in cima alle Sandia Mountains.

Dopo quattro ore, le navette sono state in grado di riportare alcune persone ad Albuquerque, ma Scheuer non è riuscita a scendere fino a quando la funivia non ha ripreso a funzionare. E anche il viaggio di ritorno di 45 minuti è stato spaventoso: "pregavamo che non si fermasse", ha raccontato. Il direttore generale della Sandia Peak Aerial Tramway ha detto che le circostanze erano fuori dal loro controllo e che la compagnia ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che gli ospiti fossero fuori pericolo mentre lavoravano con la Public Service Company del New Mexico per ripristinare il servizio.