Usa: sale a 4 il bilancio delle vittime dell'incendio McKinney in California

L'agenzia californiana CalFire ha precisato che l'attività dell'incendio, ribattezzato McKinney, si è decisamente ridotta la notte scorsa grazie al calo delle temperature e questa mattina non è stata osservata alcuna crescita del perimetro delle fiamme. "I vigili del fuoco sono stati in grado di lavorare con successo vicino alla cittàdi Yreka, aprendo strisce di terreno bonificato per proteggere le strutture", hanno affermato le autorità. L'incendio McKinney, partito nella foresta nazionale di Klamath, fino a questo momento è stato il più vasto rogo della California nel 2022, ma al momento è di dimensioni inferiori rispetto all'incendio Dixie, che l'anno scorso bruciò quasi 450 mila ettari di superficie.

Quest'anno i vigili del fuoco della California sono intervenuti in 4.927 incendi che hanno devastato quasi 60 mila ettari di foreste e praterie e lo Stato Usa "continua a vivere stagioni di incendi più lunghe come conseguenza diretta del cambiamento climatico", secondo l'agenzia statale. Il National Fire Center degli Usa ha dichiarato che da ieri sono stati segnalati sette nuovi grandi incendi, due in California, due nel Wyoming e altri tre in Idaho, Oregon e Washington. "Sessanta grandi incendi hanno bruciato 651.460 ettari in tutto il Paese e ci sono più di 9 mila vigili del fuoco e squadre di supporto mobilitate in tutto il Paese", è stato precisato. Da gennaio in tutto il territorio Usa si sono registrati 39.337 incendi boschivi che hanno distrutto 2,32 milioni di ettari di vegetazione.