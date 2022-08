Venezia: gondolieri sub ripescano 300 kg di rifiuti dai canali

Un cestino portasigarette, reti metalliche, pezzi di tubazioni, bottiglie e copertoni per un totale di circa 300 kg di materiale: è quanto hanno recuperato questa mattina i gondolieri sub dell'associazione di categoria Gondolieri di Venezia che, con il sostegno dell'amministrazione comunale, hanno rinnovato il loro impegno per ripulire i canali di Venezia.