Flusso di vento solare ad alta velocità diretto verso la Terra: previste tempeste geomagnetiche G1 il 3 agosto

I previsori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) affermano che esiste la possibilità di tempeste geomagnetiche classe G1 il 3 agosto , quando si prevede che un flusso di vento solare ad alta velocità sfiorerà il campo magnetico terrestre. Il materiale gassoso è stato emesso da un buco coronale nell'atmosfera solare.

Credit: Atmospheric Imaging Assembly (AIA) for the Solar Dynamics Observatory (SDO)

Cos’è un buco coronale

Un buco coronale è un’area nell’atmosfera del Sole dove il campo magnetico arretra e consente ai gas di sfuggire: si tratta di un vero e proprio “squarcio” che appare sulla superficie della nostra stella in media una o due volte al mese. Sono regioni che appaiono più scure perché emettono meno radiazioni X e ultraviolette e si tratta in genere di fenomeni estesi e di lunga durata: sono in grado di produrre raffiche veloci di vento solare che, se raggiungono la Terra, possono innescare aurore polari, tempeste geomagnetiche e interferenze nelle comunicazioni radio.