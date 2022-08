Virgin Galactic rinvia ancora l'inizio dei voli suborbitali commerciali

I dirigenti dell'azienda hanno affermato che l'ultimo ritardo non è direttamente correlato alla catena di approvvigionamento e ai problemi di personale, legati al ritardo precedente. Invece, i lavori sull'aereo WhiteKnightTwo, VMS Eve, hanno richiesto più tempo del previsto. Il problema principale è stato il lavoro sulla sezione centrale dell'ala dell'aereo, dove i lavoratori stavano sostituendo il pilone a cui è attaccata SpaceShipTwo. Ci sono differenze tra i progetti per l'aereo e ciò che è stato effettivamente costruito, è stato spiegato. Ci sono anche ambienti di lavoro limitati per l'aereo che riducono la quantità di lavoro che può essere eseguita in parallelo.