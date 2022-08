Enorme voragine si apre improvvisamente in Cile: è abbastanza grande da inghiottire la Casa Bianca

Un'enorme voragine, abbastanza grande da inghiottire la Casa Bianca, si è aperta in un appezzamento di terreno minerario in Cile: lo riporta Sernageomin, il Servizio nazionale di geologia e estrazione mineraria del Paese. Larga 32 metri, è apparsa sabato 30 luglio in un'area rurale fuori dalla città di Tierra Amarilla, a circa 800 km a Nord della capitale, Santiago. Secondo Vice, il sinkhole sembra essere profondo circa 200 metri, con una riserva d'acqua che scorre sul fondo.