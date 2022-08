Da Voyager l'impulso per una nuova missione nello Spazio interstellare

I dati Voyager sono così eccezionali che alcuni ricercatori sostengono che le sonde potrebbero non essere ancora arrivate nello Spazio interstellare, forse perché i limiti dell'eliosfera si estendono più lontano di quanto si pensi. "L'unico modo per vedere che aspetto ha il nostro acquario è stare fuori e guardare dentro," ha affermato Ralph McNutt, che ora dovrà convincere i suoi colleghi: il suo team ha consegnato uno studio concettuale sull'Interstellar Probe per l'indagine decennale della fisica solare e spaziale, un esercizio comunitario guidato dalle accademie nazionali di scienze, ingegneria e medicina che stabilirà le priorità per i prossimi 10 anni. Il panel dovrebbe emettere il suo verdetto nel 2024: in caso di esito positivo, la missione potrebbe ottenere il supporto della NASA per una sonda che potrebbe essere lanciata nel 2036.