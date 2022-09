Meteo, sfiorati i +41°C a Bégaar: giornata di settembre più calda nella storia della Francia, centinaia di record battuti

MeteoWeb

È quasi metà settembre, ma il caldo non ha ancora detto l’ultima parola. La Francia, per esempio, sta affrontando l’ennesima ondata di caldo dell’estate, che ha portato a battere centinaia di record lunedì 12 settembre, soprattutto nel settore sudoccidentale del Paese.

A Bégaar, nel dipartimento delle Landes, è stata raggiunta la temperatura di +40,7°C che, se confermata, rappresenterebbe il giorno di settembre più caldo nella storia della Francia. Il precedente record di caldo del mese di settembre è stato registrato a Cambo-les-Bains nel 2016 (+40,5°C), secondo Météo Ciel.

In attesa di conferma ufficiale per il record nazionale, molte stazioni meteorologiche hanno battuto i record di settembre, alcune anche con ampi margini. Secondo La Chaîne Météo, nel pomeriggio di lunedì 12 sono stati battuti quasi 120 record di calore relativi al mese di settembre. Per esempio, spiccano: