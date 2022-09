Accordo tra Telespazio e NorthStar per fornire nuovi servizi di sorveglianza spaziale ai governi europei

MeteoWeb

NorthStar Earth & Space (NorthStar) e Telespazio, una joint-venture fra Leonardo (67%) e Thales (33%), hanno annunciato nel corso della World Satellite Business Week in corso a Parigi di avere sottoscritto un accordo di distribuzione e partnership allo scopo di rafforzare la collaborazione per la fornitura di soluzioni volte a potenziare le iniziative europee di sorveglianza del dominio spaziale.

In base all’accordo, Telespazio opererà come distributore esclusivo e fornitore di soluzioni a valore aggiunto di NorthStar per ministeri della difesa, governi, agenzie e istituzioni europei, rafforzando il proprio ruolo di operatore e fornitore affidabile di servizi spaziali per i clienti governativi più esigenti.

“NorthStar è impegnata nell’uso pacifico e sostenibile dello spazio. La società fornisce informazioni preziose, che migliorano il rilevamento e il monitoraggio di precisioni degli oggetti in orbita bassa (LEO), media (MEO) e geostazionaria (GEO), a supporto di una maggiore sicurezza e protezione delle attività spaziali e per incoraggiare comportamenti responsabili in orbita. Telespazio è un leader globale in ambito spaziale, con una straordinaria proiezione internazionale e un curriculum senza uguali presso gli enti europei”, ha dichiarato Stewart Bain, CEO e co-fondatore di NorthStar.

Nel 2023 NorthStar lancerà il primo sistema spaziale commerciale totalmente dedicato alla sorveglianza dell’ambiente spaziale (SSA, Space Situational Awareness). La costellazione NorthStar, sempre operativa, monitora simultaneamente tutti i regimi orbitali nelle vicinanze della Terra per migliorare la conoscenza e la localizzazione di precisione degli oggetti che risiedono nello spazio.

Telespazio integrerà la gamma delle soluzioni spaziali NorthStar nella sua offerta di servizi dedicati alla Space Domain Awareness per clienti governativi, forte di una competenza consolidata e ultradecennale nella fornitura di sistemi spaziali per le comunicazioni satellitari, la geo informazione, le applicazioni militari e per la sicurezza. La combinazione degli innovativi servizi di informazione di NorthStar con le infrastrutture sicure e i servizi a valore aggiunto di Telespazio consentirà a quest’ultima di fornire ai clienti soluzioni end-to-end personalizzate.

“La raccolta di informazioni spaziali e la suite di servizi di SSA garantiti da NorthStar ​​offriranno una vista 3D e always on senza precedenti dell’intero ambiente spaziale. La qualità dei dati e la rapida rivisitazione delle informazioni consentiranno a Telespazio di perfezionare la propria capacità di rilevare, tracciare, prevedere, identificare e caratterizzare oggetti e detriti spaziali, attività fondamentali per soddisfare le sofisticate esigenze del mercato, ad esempio nelle applicazioni per la difesa”, ha dichiarato Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio.

Telespazio si avvarrà delle avanzate capacità SSA di NorthStar per servire clienti di tutta Europa attraverso il suo quartier generale in Italia e le sue controllate in Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Romania.

Nell’ambito della Space Alliance fra Leonardo e Thales, Telespazio ha investito nel finanziamento iniziale di NorthStar e ha supportato la fase di studio e riduzione del rischio della sua costellazione spaziale. Con questo accordo si consolida la collaborazione fra le aziende e si prepara il terreno per l’accelerazione dei successi futuri.

NorthStar

NorthStar si propone di fornire all’umanità la capacità di preservare il pianeta tramite un’esclusiva piattaforma spaziale e terrestre per l’informazione e l’intelligence che utilizza sensori situati nello spazio. NorthStar si impegna per contribuire a trasformare il modo in cui governi, industrie e istituzioni valutano il rischio, fanno applicare i regolamenti e prendono decisioni per sostenere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente terrestre e di quello spaziale.

Gli esclusivi servizi spaziali commerciali di NorthStar per la Space Situational Awareness affrontano molte delle sfide critiche e immediate che attendono tutti i gestori di satelliti. Grazie all’impegno posto per vedere ogni oggetto in ogni orbita, NorthStar fornirà osservazioni più frequenti e precise degli oggetti residenti nello spazio rispetto a qualunque altro sistema attuale. NorthStar genera i suoi servizi di informazione e intelligence tramite una gamma di servizi di informazioni di qualità per decisioni rapide basati sul suo livello senza uguali di copertura e identificazione degli oggetti, nonché sui suoi raffinati strumenti analitici predittivi.

Fra i principali soggetti che hanno investito in NorthStar figurano una coalizione globale di partner strategici fra cui Telesystem Space (un’impresa congiunta del family office Sirois, di Telesystem e del Roger’s Family Trust canadese), la Space Alliance (Thales Alenia Space e Telespazio), il Governo del Quebec, il Governo canadese e il Future Fund del Lussemburgo. La sede centrale di NorthStar Earth & Space si trova a Montréal, in Canada, quella della controllata USA, NorthStar Earth & Space Systems, Inc., a McLean, in Virginia, e quella della controllata europea, NorthStar Earth & Space Europe S.à r.l., in Lussemburgo.

Telespazio

Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali: dalla progettazione e sviluppo di sistemi spaziali, alla gestione dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di osservazione della Terra, comunicazioni integrate, navigazione e localizzazione satellitare, fino ai programmi scientifici. Telespazio gioca un ruolo da protagonista nei mercati di riferimento facendo leva sulle competenze tecnologiche acquisite in 60 anni di attività, le proprie infrastrutture, la partecipazione a programmi spaziali come Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%); nel 2021 ha generato un fatturato di 605 milioni di euro e può contare su oltre 3000 dipendenti in quindici Paesi.