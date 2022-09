Addestrare gli astronauti per renderli scienziati sulla Luna

Il gruppo Pangaea di scienziati e ingegneri planetari europei “controllerà che lavorino insieme utilizzando le migliori tecniche di osservazione geologica“, afferma Loredana Bessone, Project Lead di Pangaea. “Vogliamo che trovino e raccolgano i campioni più interessanti durante le loro spedizioni future e che siano pronti per la loro missione e per l’addestramento specifico sul sito di allunaggio“.

Un mix bilanciato di teoria e viaggi sul campo, il corso è cominciato questa settimana sulle Dolomiti italiane, al canyon del Bletterbach, con lezioni sulla geologia marziana e asteroidi.

Scienziati oltre la Terra

I partecipanti alla quinta edizione del corso Pangaea hanno entrambi completato un’approfondita formazione scientifica prima delle loro missioni nello spazio.

Geofisico, vulcanologo e più recentemente comandante della Stazione Spaziale Internazionale nel 2018, l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst ha trascorso oltre 5.700 albe e tramonti nello spazio.

Alexander trova affascinante cercare risposte a domande scientifiche non solo in orbita, ma anche qui tra noi sulla Terra. Ha svolto esplorazioni sotterranee anche nel 2019 come parte dell’addestramento CAVES dell’ESA. “La campagna Pangaea è di particolare interesse per me in quanto geofisico qualificato che ha svolto molta attività sul campo in passato – finora solo sul pianeta Terra, ma mi auguro di cambiare questa parte” afferma. “Sono orgoglioso di vedere come l’ESA sta assumendo un ruolo guida nelle spedizioni geologiche per dare forma alle future missioni sulla Luna“, aggiunge.

L’astronauta europeo collaborerà con Stephanie Wilson, una delle astronaute più anziane della NASA e membro del Team Artemis – un gruppo selezionato che si prepara per, e possibilmente parteciperà alle prossime missioni abitate sulla Luna. Come tale, potrebbe diventare la prima donna a mettere piede sulla superficie lunare.

Reduce da tre missioni dello Space Shuttle sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha al suo attivo oltre 42 giorni nello spazio. Stephanie ha una forte curiosità verso l’ignoto ed è interessata alla soluzione dei problemi.