Adolescente “straordinariamente brillante” si identifica come gatto, e la scuola la appoggia

Secondo quanto riportano i media locali, una ragazza adolescente si identifica come un gatto, e la scuola privata di Melbourne che frequenta sostiene e supporta il suo “comportamento animale”.

La studentessa dell’8° anno non parla durante l’orario scolastico, secondo l’Herald Sun, nonostante sia descritta come “straordinariamente brillante“. Un genitore avrebbe riferito al giornale che la scuola ha consentito alla ragazza di comportarsi come un gatto purché ciò non fosse fonte di distrazione per lei o per gli altri studenti.

“Sembra che nessuno abbia un protocollo per gli studenti che si identificano come animali, ma l’orientamento seguito è stato quello secondo cui se non ostacola la scuola, tutti sono di supporto,” ha dichiarato al giornale una fonte vicina alla famiglia.

La scuola non ha confermato il comportamento della studentessa in una dichiarazione all’Herald Sun, ma ha affermato che il suo personale di supporto stava affrontando una serie di problematiche psicologiche. In una nota, la scuola ha affermato che gli studenti hanno presentato “una serie di problemi, dalla salute mentale, all’ansia, ai problemi di identità“. “Il nostro approccio è sempre unico per lo studente e terremo conto della consulenza professionale e del benessere dello studente,” ha affermato la scuola.

L’Herald Sun ha anche riferito che c’era un ragazzo che si è identificato come un cane per un periodo di tempo ed era stato curato dallo psicologo di Melbourne.