Terrore nei cieli italiani, aereo di linea Easyjet colpito da un fulmine

Un aereo è stato colpito da un fulmine, nel pomeriggio di oggi, a causa del maltempo che sta interessando diverse regioni italiane. Il volo era diretto a Napoli Capodichino, quando i passeggeri hanno visto il fortissimo bagliore del fulmine, seguito immediatamente da un tuono assordante.

Il velivolo, un Easyjet diretto a Napoli, non riusciva ad atterrare a causa della pioggia intensa, quando è stato colpito dal fulmine. I piloti hanno dunque effettuato un atterraggio di emergenza a Bari. Per fortuna per i passeggeri si è trattato solo di un grande spavento, dato che sono rimasti tutti illesi.